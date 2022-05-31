Мануальная терапия: что это



Мануальная терапия — это строго дозированное локальное воздействие на больной участок пациента (позвоночник, шея, связки, мышцы и т. д. ). Ее главной целью является первичная консультация, выявление причинно-следственной связи и восстановление функционирования проблемной области, а также устранение болевых ощущений.

Виды мануальных методик

Современная мануальная терапия имеет несколько основных способов воздействия. К наиболее эффективным медицинским манипуляциям в данной области ортопеды относят три следующие методики:

мобилизация;

манипуляция;

релаксация.

Клиника «Аспект Здоровья», которая находится в городе Уфа, не ограничивается возрастным цензом. Именно поэтому мануальная терапия у нас применима абсолютно в любом возрасте. Более того, в нашей клинике работают дипломированные специалисты, которые устранят как боль в суставах, так и возобновят работу опорно-двигательной системы. Отзывы о работе наших врачей вы можете прочитать на нашем сайте.