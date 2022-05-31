г.Уфа, ул. Чудинова, 3 Тел: +7(347) 292-91-94г.Уфа, ул. Новомостовая, 8
Тел: +7(347) 294-30-30+7(987)254-30-30
г.Уфа, ул. Чудинова, 3 Тел: +7(347) 292-91-94г.Уфа, ул. Новомостовая, 8
Тел: +7(347) 294-30-30+7(987)254-30-30
г.Уфа, ул. Чудинова, 3 Тел: +7(347) 292-91-94г.Уфа, ул. Новомостовая, 8
Тел: +7(347) 294-30-30+7(987)254-30-30
Консультация
Нейрохирург, невролог, вертеброневролог, ортопед-травматолог, терапевт, уролог, детский невролог, нейроофтальмолог.
Физиотерапия
Комплекс мер для лечения позвоночника: ударно-волновая терапия, магнито- и лазеротерапия, ультразвуковая терапия, электростимуляция.
Мануальные методики
Рекомендуется при болях в позвоночнике, головных болях, после инсульта: мануальный и миофасциальный массаж, нейрореабилитационный массаж, мануальная терапия, остеопатия.
Рефлексотерапия
Метод лечения сосудов, спазмов, восстановление после инсультов и травм. Корпоральная рефлексотерапия и аурикулотерапия.
Инструментальная диагностика
Позволяет определить, какие изменения происходят в организме пациента: функциональная УЗДС-ТКДС, ультразвуковая диагностика внутренних органов.
Процедурный кабинет
Уколы, капельницы, сдача анализов, медикоментозная блокада. Профессиональные медсестры осуществляют все типы необходимых манипуляций быстро и безболезненно.
Организация лечебного процесса:
Особенности отношения к пациентам:
Постоянное развитие клиники:
Назначение:
Профессиональная консультация пациентов с заболеваниями позвоночника и последствиями повреждений (травма, инсульт) головного и спинного мозга.
Определение показаний для лечения пациентов по профилю клиники.
Выполнение функциональных обязанностей лечащего врача, во время прохождения пациентом курса лечения.
Особенности:
Лечение без лекарств, назначение их только в крайнем случае.
Акцент в лечении на устранение причины, а не симптомов.
При назначении обследования и лечения использование принципа медико-экономической целесообразности.
Постоянная обратная связь с пациентом и корректировка лечения.
Терпеливое объяснение понятным языком причины возникновения болезни.
Индивидуальный подбор для каждого пациента методов и средств профилактики.
Реализм и честность при выработке тактики лечения (если Вам необходим другой вид лечения, например, психотерапевтическая помощь или операция, мы отправляем к специалисту, а не навязываем своих услуг).
Своих не бросаем. На все Ваши вопросы, возникающие после лечения, отвечаем обстоятельно и полно. Очно и по телефону. Бесплатно.
Использование физических факторов, которые генерируются специальными приборами с лечебной целью.
Назначение:
Восстановление патологически измененных мышц, связок, суставов и нервно-мышечных связей в комплексном лечении пациентов с патологией позвоночника и при восстановительном лечении после инсультов и травм головного и спинного мозга.
Особенности:
Позволяет поддерживать высокий темп основного вида лечения, устраняя его побочные эффекты. Пример: уменьшает отек после глубокой проработки мышечно-связочных структур массажем.
Замечательные результаты показывает в сочетании с другими методами лечения.
Мануальная терапия: что это
Мануальная терапия — это строго дозированное локальное воздействие на больной участок пациента (позвоночник, шея, связки, мышцы
Виды мануальных методик
Современная мануальная терапия имеет несколько основных способов воздействия. К наиболее эффективным медицинским манипуляциям в данной области ортопеды относят три следующие методики:
Клиника «Аспект Здоровья», которая находится в городе Уфа, не ограничивается возрастным цензом. Именно поэтому мануальная терапия у нас применима абсолютно в любом возрасте. Более того, в нашей клинике работают дипломированные специалисты, которые устранят как боль в суставах, так и возобновят работу опорно-двигательной системы. Отзывы о работе наших врачей вы можете прочитать на нашем сайте.
Воздействие на определенные рефлексогенные зоны с лечебной целью с помощью различных средств — акупунктурных игл, растительных веществ и др.
Назначение:
Цель рефлексотерапии — не устранение симптомов, а воздействие на патогенез (механизм развития болезни. Позволяет регулировать реакции организма для достижения выздоровления — снять спазм или повысить тонус, увеличить или уменьшить выделение веществ (гормонов, медиаторов и др.) и пр.
Особенность:
В сочетании с другими методами позволяет выбрать оптимальную схему лечения при сложных случаях болезни.
Методы инструментальной диагностики
Сегодня в медицине используют широкие диагностические возможности и их высокую точность определения тех или иных болезней. Так, спектр исследований для диагностики хронического пиелонефрита постоянно увеличивается и показывает неплохие результаты.
Наши специалисты обследуют пациентов, использую современные виды инструментальной диагностики, которые позволяют на ранних стадиях выявлять заболевания.
Неинвазивные — это:
Инвазивные — пункция и биопсия, полостные вмешательства, ангиография и флебография.
Запись на прием в Уфе
У вас подозрение на панкреатит? Мы рекомендуем записаться к нам на консультацию. Адрес клиники: Уфа, ул. Чудинова, 3. На сайте вы можете ознакомиться с отзывами о нашей работе, а также с ценами на предоставляемые медицинские услуги.
Процедурный кабинет в Уфе — это получение точных результатов лабораторных исследований. На базе любого центра неотъемлемой частью является медицинский процедурный кабинет. Клиника «Аспект Здоровья» не является исключением и предоставляет свои услуги: инъекции, взятие биоматериала для исследования, забор анализов, капельницы
Наша клиника оснащена одноразовыми иглами, пробирками, шприцами и другим соответствующим расходным материалом.
Режим
В обязательном порядке сотрудниками нашей клиники производится влажная уборка в сочетании дезинфекции. График работы процедурного кабинета вам расскажет лечащий врач. В его обязанность также входит сообщение о том, как должен быть подготовлен пациент перед посещением процедурного кабинета.
Лечение и цена
Каждый из нас понимает, что именно от правильно поставленного диагноза будет зависеть эффективность и быстрота лечения. Поэтому у врача и присутствует необходимость отправить пациента на необходимые дополнительные манипуляции. Стоимость услуг нашей клиники вас приятно удивят.
С целью определения наличия либо степени развития определенных заболеваний, возникает необходимость проведения исследований УЗДС-ТКДС. В клинике «Аспект Здоровья» города Уфы вы можете записаться на процедуру транскраниального дуплексного сканирования.
УЗДС-ТКДС — это исследование сосудов головного мозга. УЗДС — это ультразвуковое дуплексное сканирование, позволяющее эффективно изучать шейные (экстракраниальные) и интракраниальные (расположенные внутри головного мозга) артерии и вены.
Данный вид исследований позволяет оценивать состояние:
ТКДС — транскраниальное дуплексное сканирование, которое позволяет выявить изменения, протекающие в артериях и тканях. По результатам определяется степень поражения мозга и устанавливается наблюдение за развитием происходящих патологий.
Этот вид исследований позволяет выяснить:
Кроме того, в нашей клиники вы можете сделать УЗДС вен нижних конечностей.
Специалисты нашей клиники в Уфе предлагают сделать УЗИ сосудов головного мозга детям и взрослым пациентам следующих видов:
Многие интересуются, что лучше делать — МРТ или УЗИ? МРТ — это фотоснимок кровеносного сосуда, а УЗДС-ТКДС — возможность изучения передвижения потока крови по венозным и артериальным каналам головного мозга.
Провести должное исследования головы и головного мозга вы можете в нашей клинике в городе Уфа, где врачи принимают пациентов каждый день кроме воскресенья. Перед началом обследования специалистом проводится консультация с целью определения объема необходимых мероприятий.
Цена ультразвуковой доплерографии варьируется от 1500 до 2000 рублей (все зависит от выбранной процедуры). На исследование выделяется около 60 минут.
Хусаинов А. Р. имеет богатый опыт и серьезные навыки нейрохирургического и нейрореабилитационного лечения пациентов с травмой головного и спинного мозга, инсультов, заболеваний позвоночника.
Многолетний опыт лечения пациентов помог нам выработать и с успехом применять на практике правила, которые позволяют нам с гордостью заявить нашим пациентам:
«Выздоровление неизбежно!»
Спасибо. В ближайшее время мы свяжемся с вами.
Очень хорошая клиника, добропорядочные в ней люди и не только. Это слаженная команда из молодых людей с Красивой душой. От всей души благодарю Хусаинова Альберта Ринатовича. Рамиля Альфисовича, Аишу, и Галию Хасановну, низкий Вам поклон люди в белых халатах!!! То, что вы сделали для меня просто не дали мне стать инвалидом. Какая я к вам приехала? И какая уехала от вас — совсем как новенькая. Огромное вам СПАСИБО! Благодарю ещё и за то, что предоставляете скидку пенсионерам, да ещё и бесплатные последние процедуры. Это немало важно для меня. Хорошо, что есть такие прекрасные и отзывчивые люди! Желаю вам крепкого здоровья, семейного благополучия, успехов в вашей благородной работе.
Г. Магнитогорск.
Галина М.
Хотелось бы выразить благодарность неврологу/мануальному терапевту Макееву Алексею Сергеевичу и физиотерапевту Горицкой Людмиле Владимировне (Университет). Грамотный подход, профессионализм и внимательность к проблеме помогли вылечить мою больную спину. Теперь могу ходить без боли. Спасибо
Сергей
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