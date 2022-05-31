г.Уфа, ул. Чудинова, 3 Тел: +7(347) 292-91-94г.Уфа, ул. Новомостовая, 8
Тел: +7(347) 294-30-30+7(987)254-30-30

Скидка на первое посещение до 31.05.2022

г.Уфа, ул. Чудинова, 3 Тел: +7(347) 292-91-94г.Уфа, ул. Новомостовая, 8
Тел: +7(347) 294-30-30+7(987)254-30-30

Услуги

Нейрохирург, невролог, вертеброневролог, ортопед-травматолог, терапевт, уролог, детский невролог, нейроофтальмолог.

Комплекс мер для лечения позвоночника: ударно-волновая терапия, магнито- и лазеротерапия, ультразвуковая терапия, электростимуляция.

Рекомендуется при болях в позвоночнике, головных болях, после инсульта: мануальный и миофасциальный массаж, нейрореабилитационный массаж, мануальная терапия, остеопатия.

Метод лечения сосудов, спазмов, восстановление после инсультов и травм. Корпоральная рефлексотерапия и аурикулотерапия.

Позволяет определить, какие изменения происходят в организме пациента: функциональная УЗДС-ТКДС, ультразвуковая диагностика внутренних органов.

Уколы, капельницы, сдача анализов, медикоментозная блокада. Профессиональные медсестры осуществляют все типы необходимых манипуляций быстро и безболезненно.

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Главный врач клиники — Хусаинов Альберт Ринатович

Главный врач клиники — Хусаинов Альберт Ринатович

Хусаинов А. Р. имеет богатый опыт и серьезные навыки нейрохирургического и нейрореабилитационного лечения пациентов с травмой головного и спинного мозга, инсультов, заболеваний позвоночника.

Многолетний опыт лечения пациентов помог нам выработать и с успехом применять на практике правила, которые позволяют нам с гордостью заявить нашим пациентам:

«Выздоровление неизбежно!»

Альберт Ринатович — нейрохирург с 12-летним опытом.

Клиника Аспект здоровья в цифрах

  • 12 лет результативной работы
  • Более 11000 довольных пациентов
  • 70% новых пациентов обращаются по рекомендации («сарафанное радио»)
  • 23 знающих и любящих свою профессию специалиста
  • 415 лет – общий врачебный стаж специалистов клиники
  • 37 методик лечения, разработанные врачами клиники и доказавшие свою эффективность на практике
  • 8 пациентов из 10 вылечиваются без лекарств

Статистика результатов лечения в клинике

  • из 20 пациентов с болями в спине – у 16 полное избавление от боли, у 4-х уменьшение болей в позвоночнике;
  • из 3 пациентов, кому была назначена операция по поводу «грыжи диска позвоночника», пролечены 2 и избежали операции 2 пациента (при исключении абсолютных показаний к операции);
  • из 5 пациентов с головной болью – у 4 полное избавление от боли. У 1 – уменьшение боли.

 

Спасибо. В ближайшее время мы свяжемся с вами.

Отзывы клиентов клиники

Очень хорошая клиника, добропорядочные в ней люди и не только. Это слаженная команда из молодых людей с Красивой душой. От всей души благодарю Хусаинова Альберта Ринатовича. Рамиля Альфисовича, Аишу, и Галию Хасановну, низкий Вам поклон люди в белых халатах!!! То, что вы сделали для меня просто не дали мне стать инвалидом. Какая я к вам приехала? И какая уехала от вас — совсем как новенькая. Огромное вам СПАСИБО! Благодарю ещё и за то, что предоставляете скидку пенсионерам, да ещё и бесплатные последние процедуры. Это немало важно для меня. Хорошо, что есть такие прекрасные и отзывчивые люди! Желаю вам крепкого здоровья, семейного благополучия, успехов в вашей благородной работе.
Г. Магнитогорск.

Галина М.

Хотелось бы выразить благодарность неврологу/мануальному терапевту Макееву Алексею Сергеевичу и физиотерапевту Горицкой Людмиле Владимировне (Университет). Грамотный подход, профессионализм и внимательность к проблеме помогли вылечить мою больную спину. Теперь могу ходить без боли. Спасибо

Сергей

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